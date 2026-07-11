กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทางขึ้นด่านฯ เทพารักษ์ 1 และบางเมือง 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนระดับดิน บริเวณด่านฯ เทพารักษ์ 1 และด่านฯ บางเมือง 1ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางเมือง 1 ไหล่ทางด้านซ้าย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 04.00 น.
ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณทางขึ้นด่านฯ บางเมือง 1 ด้านขวาทาง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 04.00 น.
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้