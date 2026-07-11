"ศาสตรา"โพสต์ขออภัยหยุดทุกความขัดแย้ง เดินหน้ารับมือหน้าฝนเพื่อชาวหาดใหญ่"

นายศาสตรา ศรีปาน ข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า"ให้อภัย หยุดทุกความขัดแย้ง เดินหน้าเตรียมรับมือหน้าฝนเพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่"
ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝน สิ่งที่พี่น้องชาวหาดใหญ่ต้องการมากที่สุดคือ "ความร่วมแรงร่วมใจ" เพื่อก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกัน
หากที่ผ่านมา ตัวผมได้เคยล่วงเกินท่านใดไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยกาย วาจา หรือใจ ผมต้องขออภัยจากใจจริงไว้ ณ ที่นี้ครับ
นับจากนี้เป็นต้นไป ผมตั้งใจที่จะวางทุกความขัดแย้ง และขออนุญาตยุติการโต้ตอบทางสื่อโซเชียล เพื่อทุ่มเทเวลาและพลังทั้งหมดที่มีไปกับการลงพื้นที่ ผลักดันโครงการป้องกันน้ำท่วม และร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง
สิ่งที่ผมทำในวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ ปชช. หรือ ใครต้องมาร้องขอ แต่มันคือหน้าที่และความตั้งใจจริงในฐานะคนทำงานที่อยากเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาขึ้น
ผมขอเชิญชวนทุกฝ่าย มาร่วมมือกันเปิดใจและจับมือกันเดินหน้า เพื่อพาหาดใหญ่ของเราผ่านพ้นฤดูฝนนี้ไปด้วยความราบรื่น เพราะผมเชื่อเสมอว่า "ความสามัคคีและพลังของพวกเราทุกคน" คือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกวิกฤตไปได้ครับ