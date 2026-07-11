ศาลสุพรรณยกฟ้องร้านทองนะโมฯ ชนะคดี 100 ล้าน จ่อฟ้องกลับฟ้องเท็จ-เบิกความเท็จ

เพจร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ โพสต์ระบุว่า #ฟ้องผม 100 ล้านบาท และลูกค้าที่เคยสั่งงานกับร้านตัวคุณเอง
สุดท้ายศาล จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านพิจารณา ยกฟ้อง ให้เราทั้งสองชนะคดี
กรรมกำลังจะส่งผล ที่คุณทำกับน้องที่ไม่มีทางสู้ ฟ้องเขาเป็นจำเลยที่ 1 ทั้งคดีอาญาและแพ่ง ทั้งๆที่เขา เคยไว้ใจ และอุดหนุนสินค้าคุณ เขาเป็นแค่พนักงานธรรมดา เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ตรง เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเอง (รับของ คืนแล้วกลับมาฟ้องเขา ) ทั้งที่เมียเขากำลังท้อง เงินก็แทบบจะไม่มี ไม่มีแม้แต่(เงินจ้างทนาย )
ฟ้องผม ทั้งแพ่งทั้งอาญา ทั้งที่ ผมไม่เคยว่าใครหรือกล่าวว่าใครเลย เพียงแต่ให้ความรู้กับน้องและคนในสังคม
วันนี้เราทั้งสองได้รับความยุติธรรมจากศาล
เราชนะ ชนะด้วยความดีและความถูกต้อง
ผมได้สอบถาม พี่ ทนาย เกิดผล แก้วเกิดที่เป็นทนายประจำตัวของผม (ว่าแบบนี้เราควรฟ้องกลับไหม)พี่ทนายบอกว่า การที่มีคนนำคดีมาฟ้องเราโดยไม่สุจริต และเราไม่ได้ทำผิด ฟ้องกลับได้แน่นอนครับ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จละเมิด แบบนี้คุกเลยครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผม มีพลังและกำลังใจที่จะช่วยทุกคนต่อไป เจตนาทุกเจตนาที่ผมได้ทำไป เพื่อให้เกิดประโยชน์และความรู้แก่สังคม ผมได้แต่หวังว่า ความดีจะปกป้องคนดี
ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคนมากๆครับ