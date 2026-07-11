สปสช.สนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทย

เพจทางการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบสนับสนุนการใช้ ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท เข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงได้มากขึ้น พร้อมวางแผนจัดหายาล่วงหน้าไม่เกิน 3 ปี เพื่อให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมราคา และลดภาระงบประมาณของประเทศ
ยาที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ อิมครานิบ (Imcranib), เจฟครานิบ (Gefcranib) และ เฮอร์ดารา (Herdara) ซึ่งเป็นยานวัตกรรมไทยที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทอง ควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านยาและสนับสนุนการผลิตยาในประเทศ