นายกฯ มอบ 8 นโยบายขับเคลื่อนชายแดนใต้ ย้ำความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจ

วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะ ซิกเนเจอร์ โฮเทล แอร์พอร์ต
นายกฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย–มาเลเซีย เป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคใต้ โดยรัฐบาลมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อเพิ่มโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมย้ำว่า “ประตูแห่งโอกาสนี้ จะต้องไม่กลายเป็นช่องทางของภัยคุกคาม” ทุกภาคส่วนต้องสร้างความมั่นคงควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นายกฯ เน้นย้ำว่า “ทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพรับผิดชอบ” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน พร้อมมอบ 8 นโยบายและข้อสั่งการ ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมโยงข้อมูล การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการชายแดนอย่างบูรณาการ
รัฐบาลมุ่งยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก “พื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหา” สู่ “พื้นที่แห่งความปลอดภัย โอกาส และการเติบโตทางเศรษฐกิจ” พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น