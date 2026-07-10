แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางพื้นที่ต่อเนื่อง ถ.จักรวรรดิมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้า

งานจราจร สน.จักรวรรดิ แจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางพื้นที่ต่อเนื่องถนนจักรวรรดิมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้า
ปภ. แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปก ช่วงแยกบ้านแขก-วงเวียนใหญ่ เพื่อซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ - ส่ง Cellbroadcast แจ้งประชาชนเช้านี้
วันนี้ 10 ก.ค. 69 เวลา 04.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปก ช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบ โดยประสานแผนจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 และ กทม. ดังนี้
เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่
หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ ขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา และใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนคร และเข้าถนนเจริญรัถ เพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่/ตากสิน
•ทางเลือกเสริม (หากยังไม่ข้ามฝั่ง)
แนะนำให้ใช้สะพานพระราม 3 หรือสะพานกรุงเทพ แล้วตัดเข้าถนนรัชดา-ท่าพระ เพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่
เส้นทางฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขก จากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าแยกคลองสาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ
•ทางเลือกเสริม หากไปทางสาทร ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรี ขึ้นสะพานตากสิน หรือหากไปทางปิ่นเกล้า ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์
- ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่
- แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ หรือสถานีกรุงธน
- เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 - 45 นาที
- ปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทาง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ในช่วงเช้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีสถานศึกษา และเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร