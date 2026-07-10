"เทพไท"ชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการนำเงินกู้ 4 แสนล้าน ไปใช้โครงการต่างๆ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท - คุยการเมือง ระบุว่า พรก.เงินกู้ : กู้คะแนนรัฐบาล
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7:2 มีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลออก พรก.กู้เงิน 4แสนล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 นั้น แม้ว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ก็ตาม แต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้ว ก็ต้องเคารพและยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้าน ที่จะต้องตรวจสอบการนำเงินกู้ไปใช้ในโครงการต่างๆ รวมถึงประชาชนทุกคนในฐานะเจ้าของเงินกู้ทั้งหมด ก็ต้องเฝ้าดูตรวจสอบเช่นเดียวกัน
ในเงินกู้ส่วนแรกจำนวน 2แสนล้านบาท ที่รัฐบาลกู้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตช่วงน้ำมันแพง ซึ่งรัฐบาลนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ได้ใช้โครงการนี้มาแล้วเป็นเดือนที่2 ซึ่งยังไม่ได้มีผลทางเศรษฐกิจมากมายนัก ยังเหลืออีก2เดือน ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการโครงการต่อไป และเมื่อจบครบ4เดือนแล้ว และเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจะทำยังไง จะนำเงินที่ไหน มาแจกช่วยเหลือประชาชนอีกหรือไม่
ในส่วนของเงินกู้อีก 2แสนล้านบาท ที่รัฐบาลกู้มา เพื่อต้องการทำโครงการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาด ซึ่งยังไม่มีแผนการอะไรที่ชัดเจน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวไม่ใช่โครงการเร่งด่วนแต่อย่างใด ซึ่งหลายฝ่ายก็เห็นด้วยกับความเห็นของตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย เพราะโครงการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาดส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นหลัก ซึ่งต้องนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งสิ้น ไม่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำผลผลิตทางด้านการเกษตรเข้ามามีส่วนในโครงการพลังงานสะอาด โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เช่น โครงการไบโอดีเซล ที่ใช้ส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม หรือโครงการเอทานอล ซึ่งใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม และประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร
แม้ว่า พรก.กู้เงิน 4แสนล้านบาท จะสร้างความชอบธรรมกับรัฐบาลในด้านกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้สร้างความชอบธรรมในความรู้สึกของประชาชน เพราะเป็นที่รับรู้กันว่า รัฐบาลกู้เงินมาเพื่อใช้ในการหาเสียงมากกว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง