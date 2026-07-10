นายกฯ ลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริ

วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 13.10 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริ ณ คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่
นายกฯ ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด และกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกหน่วยงานต้องทำงานเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้
นายกฯ กล่าวย้ำว่า อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจะกระทบต่อประชาชน การค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในวงกว้าง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของพื้นที่
นอกจากนี้ นายกฯ กล่าวถึงผลการเยือนประเทศมาเลเซียว่า ทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ชายแดนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนภาคใต้มากยิ่งขึ้น