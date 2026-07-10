xs
xsm
sm
md
lg

"วรงค์"ชี้แนวทางบรรจุ ขรก.รวมก่อนแล้วสอยทุจริตทีหลัง หวั่นเป็นการวางยาเลี่ยงประเด็น-ใช้เวลานาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เราสามารถบรรจุข้าราชการที่สุจริตในการสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้วิธีของกรมที่บรรจุรวมก่อนแล้วสอยทีหลัง

หลังจากที่ผมได้ติดตาม ข้อมูลเชิงลึกการทุจริต สอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผมกังวลว่า แนวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุรวมไปก่อน แล้วค่อยมาสอยคนทุจริตทีหลัง

จะเป็นการวางยา เพื่อเลี่ยงประเด็น และใช้เวลานานร่วม6เดือน หรือเกินกว่านั้น เพื่อให้คนลืม

การบรรจุลูกหลานประชาชน เฉพาะที่ สอบด้วยความสุจริตทุกคน เราสามารถบรรจุเขาได้ทันที และไม่ยุ่งยาก(แยกดีแยกชั่วได้)

ผมยินดีไปพูดคุยกับท่านนายกอนุทิน ถ้าท่านอยากจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อคืนความชอบธรรมให้เขา