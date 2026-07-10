"ชัชชาติ" เซ็นคำสั่งแบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม.สมัย 2

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1882/2569 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ กทม. ตามลำดับ ดังนี้
1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการโยธา (สนย.) สำนักการระบายน้ำ (สนน.) สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) สำนักงบประมาณ (สงม.) สำนักการคลัง (สนค.) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) (ยกเว้น สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง และสำนักงานภูมิสารสนเทศ) บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (ยกเว้น สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) สำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา ฝ่ายคลัง ฝ่ายรายได้
2. น.ส.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล (สยป.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) สำนักการแพทย์ (สนพ.) สำนักอนามัย (สนอ.) (ยกเว้น สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ กองสุขาภิบาลอาหาร) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ยกเว้น สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักการศึกษา (สนศ.) สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) สำนักดิจิทัล (สดท.) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) (เฉพาะ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง และ สำนักงานภูมิสารสนเทศ) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.สพส.) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (เฉพาะ สำนักงานปกครองและทะเบียน) และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กทม.
4. นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) สำนักเทศกิจ (สนท.) สำนักอนามัย (สนอ.) (เฉพาะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ กองสุขาภิบาลอาหาร) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (เฉพาะ สำนักงานการต่างประเทศ) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ