ผู้เชี่ยวชาญเผยพบรอยร้าวอาคารหลายจุดรอบโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ยันไม่ใช่โครงสร้างหลัก

วันนี้ (10 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ USAR หรือทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารบริเวณถนนประชาธิปก ตามจุดที่พบรอยร้าว เพื่อประเมินว่ามีการเคลื่อนตัวของอาคารจากเดิมหรือไม่ พร้อมตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับการสั่นไหวที่ติดตั้งไว้โดยรอบพื้นที่
ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ลงพื้นที่สำรวจความเสี่ยงของอาคารที่อยู่โดยรอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคารหลายแห่งมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นจริง แต่รอยร้าวที่พบอยู่ในส่วนประกอบของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก จึงยังต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณบ่อรวบรวมน้ำ ซึ่งใช้รองรับน้ำจากการล้างรางและน้ำที่ตกค้างภายในอุโมงค์ จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้วิธีฉีดสารซีเมนต์หรือสารเคมีลงในชั้นดิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการซึมผ่านของน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกว่าการปรับปรุงคุณภาพดินครอบคลุมพื้นที่และเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือไม่ เพราะหากดำเนินการได้ครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสที่น้ำและดินจะไหลซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้อย่างมาก
นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่เพียงปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ แต่คือการที่กระแสน้ำพัดพาเนื้อดินใต้ดินไหลตามเข้ามาด้วย เพราะหากดินสูญหายเป็นจำนวนมาก อาจทำให้พื้นผิวถนนด้านบนเกิดการทรุดตัว
นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานรากของอาคารโดยรอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าและใช้ฐานรากแบบเสาเข็มสั้น หากดินบริเวณรอบเสาเข็มหรือใต้ฐานรากสูญเสียความหนาแน่น อาคารเหล่านี้จะมีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว และในกรณีรุนแรงอาจเกิดการพังทลายได้