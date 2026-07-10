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ปภ.ย้ำเลี่ยงเส้นทาง ถ.ประชาธิปก ซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปก ช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขก ถึง วงเวียนใหญ่ เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบ โดยประสานแผนจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 และ กทม. ดังนี้

เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่

- หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ ขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา และใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนคร และเข้าถนนเจริญรัถ เพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่/ตากสิน

• ทางเลือกเสริม (หากยังไม่ข้ามฝั่ง) แนะนำให้ใช้สะพานพระราม 3 หรือสะพานกรุงเทพ แล้วตัดเข้าถนนรัชดา-ท่าพระ เพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่

เส้นทางฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขก จากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดหญ้า มุ่งหน้าแยกคลองสาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธ

• ทางเลือกเสริม หากไปทางสาทร ให้ใช้ถนนกรุงธนบุรี ขึ้นสะพานตากสิน หรือหากไปทางปิ่นเกล้า ให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่ แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ หรือสถานีกรุงธน และเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 - 45 นาที พร้อมทั้งปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทาง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด