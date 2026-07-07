นายกฯ สั่ง ครม.เร่งผลักดัน FTA ไทย -EU /ดูแลราคาน้ำมันในประเทศ

วันนี้ (7 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. 2 เรื่อง ได้แก่
1. ผลักดัน FTA ไทย – EU
- ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย – EU ซึ่งปัจจุบันสรุปผลการเจรจาได้แล้ว 15 จาก 24 บท หรือประมาณ 2 ใน 3 ของข้อตกลงทั้งหมด
- มอบหมายคณะเจรจาจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้าง เพื่อผลักดันการเจรจารอบที่ 10 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพช่วงปลายเดือน ก.ย. 69 ให้มีความคืบหน้าสูงสุด
2. ดูแลราคาน้ำมันในประเทศ
- มอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุน และเร่งลดภาระค่าครองชีพ ต้นทุนการขนส่งและการผลิต เมื่อปัจจัยเอื้ออำนวย เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม