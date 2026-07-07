นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"

วันนี้ (7 ก.ค.) เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี;และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารวิธานสถาปกศาลา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกรมศิลปากรรายงานว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2569
นายกฯ ยังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี และพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทาน ตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุด ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษา เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ต่อไป
จากนั้น นายกฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่ และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ เพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวม ให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน และดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ