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สภาพอากาศกรุงเทพฯ ช่วง 11 โมงเช้า อุณหภูมิ 33 องศาฯ ไม่พบกลุ่มฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 63 เปอร์เซ็นต์