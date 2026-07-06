"วันนอร์" ชี้แถลงการณ์ BRN เป็นประเด็นหารือเพิ่มเติม มั่นใจวงพูดคุยสันติสุขไม่สะดุด

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่กองเลขาธิการการเจรจาสันติภาพของบีอาร์เอ็น ออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่า สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังดำเนินอยู่ในพื้นที่ปาตานี เป็นผลจากการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทย ว่า อยู่ในช่วงระยะใกล้เคียงกับที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อพบผู้นำมาเลเซีย และหารือร่วมกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย โดยที่ฝ่ายไทยยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างในพื้นที่ โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการสะดวก ซึ่งการพูดคุยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา และจะประชุมใหญ่อีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ในระหว่างนี้ก็จะมีการหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่หารือด้วย เพื่อเป็นประเด็นในการที่จะพูดคุยเพิ่มเติม ระหว่างผู้แทนของรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งมีกลุ่มบีอาร์เอ็นเป็นหลัก
ส่วนกรณีดังกล่าวจะเป็นประเด็นและทำให้การพูดคุยหยุดชะงักหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบจากผู้แทนที่เดินทางไปพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ที่ประชุมยังมีทิศทางที่ดีและคาดว่าในการพูดคุยอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ จะลงเอยไปได้ด้วยดี หลังจากหยุดการพูดคุยไป 2 ปี
เมื่อถามว่า กลุ่มบีอาร์เอ็นที่ออกแถลงการณ์ครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวจริงหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มใด แต่หลายฝ่ายเห็นว่าการประชุมต้องเป็นหลักในการแก้ปัญหา ซึ่งไทยไม่ขัดข้อง แต่เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องแก้ไขตลอดเวลา จะปล่อยให้เกิดการพูดคุยอย่างเดียวก็คงไม่ได้ เพราะความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขไปพร้อมกับการพูดคุย ขณะเดียวกันมีความเชื่อว่าการพูดคุยน่าจะมีข่าวดี
เมื่อถามถึงกรณีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ที่ซาอุดีอาระเบีย นำตัวแทนนักศึกษาไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ไปฝึกอบรมและพบหน่วยงานไทยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาลและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 3 เข้าพบจะหารือในเรื่องใด นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมโครงการได้พบและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในชุมชนไทยมุสลิม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมโครงการต่อไป