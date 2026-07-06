ค่ำนี้รู้! ผลตรวจคะแนน-กระดาษคำตอบ สอบท้องถิ่น

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ว่า เรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่จริงๆ กำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา แต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกัน แต่กระบวนการก็ต้องไปแบบนั้นอยู่แล้ว ส่วนที่มีกระแสว่า มีระดับอธิบดี และรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใน 5 รายชื่อนั้น เรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริง ตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมา และเดี๋ยวคงส่งมา
ส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไร นายวรศิษฎ์ ระบุว่า เป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว มีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้อง ตามกรรมการสอบวินัย ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อเนื่องด้วยหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัย ว่าจะเป็นอย่างไร หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ต้องดำเนินการ
เมื่อถามถึงการครบกำหนด ในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คน นายวรศิษฎ์ ระบุว่า ใช่ เป็นการตรวจผลการประกาศ กับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบ ซึ่งจะครบกำหนดวันนี้ และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ช่วงค่ำ และหากผลออกมาไม่ตรงกัน ก็ต้องเสนอเรื่อง เพราะเราเห็นแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนน ส่วนจะเกิดอย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน แต่ไม่ตรง ก็คือไม่ตรง และต้องจบในวันนี้ รวมไปถึงในการตรวจสอบ ได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และ ป.ป.ท. และหลังจากนั้น จะมีการเสนอเรื่อง หากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อย จะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของ ก.กลาง แต่ระยะเวลาขอดูอีกครั้ง แต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุด
ส่วนจะเลื่อนบัญชีขึ้นได้หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องรอดูอีกครั้ง และไม่ต้องสอบใหม่ เพราะกลุ่มคนที่สอบได้ เรารวมไปด้วยคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกคือคนที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถของตัวเอง กลุ่มที่สองคือคนที่มีคะแนนความผิดปกติ ดังนั้นหากสอบได้ด้วยความสามารถตัวเอง เราต้องรักษาสิทธิ์ไว้อยู่แล้ว ไม่ให้กระทบสิทธิ์นั้น แต่คนที่มีความผิดปกติ ก็ต้องดำเนินการต่อไป ดังนั้น คนที่โดนดึงออก ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนความผิดปกติ และลำดับต่อมา จะขึ้นมาแทน
เมื่อถามว่าคนที่ถูกดึงออก จะต้องชี้แจงกับคณะกรรมการหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องดำเนินการสืบหาต่อไป ว่าทำไมคะแนนถึงมีความผิดปกติ เกิดอะไรขึ้น ส่วนหากพบว่าคะแนนผิดปกติ จะถือว่ามีโทษอาญาหรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ยังไม่ตัดสิน เราต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป ว่าความผิดปกติเกิดขึ้นจากตรงไหน มีความเกี่ยวข้อง หรือกระบวนการเป็นอย่างไร ตนเองเข้าใจดีว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องหาวิธีการสืบเสาะข้อเท็จจริงให้กระจ่าง
ส่วนกระบวนการนี้จะดึงความความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่ นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ต้องได้ ที่ผ่านมาเราทำงานอยู่บนความตั้งใจ จริงใจ ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้ว และนอกจากกระทรวงมหาดไทย ยังมีอีกหลายหน่วยที่ทำประกอบร่วมกัน ข้อมูลส่วนนี้ หากตรวจสอบแล้ว จะประสานตรวจสอบกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยเพื่อนำไปสู่การดำเนินการในขั้นต่อไป และหากผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ พบว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการ เกี่ยวข้องกับการทุจริต เราก็จะต้องสืบสาวต่ออยู่แล้ว