สทนช.เตือนไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 8 ก.ค.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ ว่า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน เชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรง "ไมสัก" (MAYSAK) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่ 6–9 กรกฎาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน แต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง
สทนช. จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา หนองคาย บึงกาฬ จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม รวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทัน จากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรง หลายพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด 133 มิลลิเมตร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 96 มิลลิเมตร จังหวัดพิษณุโลก 76 มิลลิเมตร จังหวัดนครพนม 69 มิลลิเมตร จังหวัดกาญจนบุรี 33 มิลลิเมตร และจังหวัดนครปฐม 13 มิลลิเมตร
ด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด มี 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัด อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำแม่จาง โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 33 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ หรือสูงกว่าระดับเก็บกัก กระจายอยู่ในภาคเหนือ 16 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง ภาคตะวันตก 2 แห่ง และภาคใต้ 4 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่ยังมีแนวโน้มตกหนักในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ สทนช. ขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด