เพจ "ที ลมฟ้าอากาศ" เตือน "ไต้ฝุ่นบาหวี่" อาจรุนแรงเป็นสตอร์มเซิรส์ถล่มไต้หวัน หากไม่เปลี่ยนทิศ

วันนี้ (5 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์เปิดเผยข้อมูลถึงซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ โดยระบุว่า คาดการณ์ความรุนแรงของคลื่นที่เกิดจากพายุ ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไต้หวัน ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ คือสูงถึง 15 เมตร เทียบเท่าตึกสูง 4-5 ชั้น อันนี้คือคลื่นทะเลแบบปกติ แต่ถ้าเป็นคลื่นพายุซัดฝั่ง หรือ สตอร์มเซิรส์ อาจจะสูงกว่านี้หลายเท่า ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกอย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาที เมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่ง ลมจะกระโชกแรงอย่างรุนแรง ไทไปซึ่งเป็นเมืองหลวงจะจมทั้งเมือง เพราะไม่ใช่แค่ระลอกคลื่นที่ซัดแล้วลดลง แต่เป็นมวลน้ำมหาศาลที่ยกตัวขึ้นและดันเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งเป็นระยะเวลานาน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเมื่อเวลา 12.31 น. วันนี้ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น บาหวี่ อ่อนกำลังลงเล็กน้อย ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง 250กิโลเมตร/ชั่วโมง แรงลมกระโชกมากถึง 305กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยกำลังจะพัดเข้าถล่มทางตอนเหนือของเกาะกวม ภายในเช้าวันพรุ่งนี้
ทั้งนี้ เส้นทางพายุจากคาดการณ์ล่าสุด ยังคงมีทิศทางมุ่งสู่ประเทศไต้หวัน ในช่วงวันที่ 10-11 กรกฎาคมนี้
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเมื่อเวลา 12.31 น. วันนี้ ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น บาหวี่ อ่อนกำลังลงเล็กน้อย ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง 250กิโลเมตร/ชั่วโมง แรงลมกระโชกมากถึง 305กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยกำลังจะพัดเข้าถล่มทางตอนเหนือของเกาะกวม ภายในเช้าวันพรุ่งนี้
ทั้งนี้ เส้นทางพายุจากคาดการณ์ล่าสุด ยังคงมีทิศทางมุ่งสู่ประเทศไต้หวัน ในช่วงวันที่ 10-11 กรกฎาคมนี้