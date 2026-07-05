"กรวีร์" เชื่อ กม.นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองฯ ได้ออกมาใช้แน่นอน

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีสภาฯ จะพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา คือปี 2548-2568 หลัง สว. ปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตรา เช่น ไม่นิรโทษการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า วิปรัฐบาลจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ถึงกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีเรื่องของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ทาง สว.ส่งกลับมา ในที่ประชุมจะได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงสิ่งที่สว.แก้ไขมาว่ามีความเห็นอย่างไร เท่าที่ดูจากประเด็นที่ สว.แก้ไขมา ยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้ หรือถ้ามีประเด็นไหนติดใจจำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการร่วมของทั้งสองสภาฯ ก็ไม่ขัดข้อง แต่หากดูแล้วทุกฝ่ายพอรับได้เดินหน้าไปเลย เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาได้เร็ว ทางพรรคภูมิใจไทย ไม่มีประเด็น ต้องหารือกับพรรคเพื่อไทยว่ามองอย่างไร รับได้หรือไม่ กับสิ่งที่สว.แก้มา หากรับได้ก็เดินหน้า ถ้าต้องปรับไม่มีปัญหา
ส่วนท่าทีของฝ่ายค้านนั้น ชัดเจนว่า ไม่รับ และขอไปตั้งกรรมาธิการร่วมกัน ซึ่งจุดยืนเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมือง แต่เว้น มาตรา 112 เป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเชื่อว่า สุดท้ายกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้แน่นอน ถ้าทุกคนเห็นตรงกันและรับได้กฎหมายก็ออกมาเร็ว ถ้าไปตั้งกรรมธิการร่วมก็ต้องเข้าสภาในสมัยประชุมหน้า ต้องใช้เวลา 2-3 เดือน จะล่าช้าออกไป
ส่วนท่าทีของฝ่ายค้านนั้น ชัดเจนว่า ไม่รับ และขอไปตั้งกรรมาธิการร่วมกัน ซึ่งจุดยืนเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมือง แต่เว้น มาตรา 112 เป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเชื่อว่า สุดท้ายกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้แน่นอน ถ้าทุกคนเห็นตรงกันและรับได้กฎหมายก็ออกมาเร็ว ถ้าไปตั้งกรรมธิการร่วมก็ต้องเข้าสภาในสมัยประชุมหน้า ต้องใช้เวลา 2-3 เดือน จะล่าช้าออกไป