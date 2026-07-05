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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกเล็กน้อยที่หนองจอก แนวโน้มลดลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยในเขตหนองจอก และมีแนวโน้มลดลง โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 64 เปอร์เซ็นต์