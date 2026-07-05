"สุทิน" เชื่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีชุมนุมการเมืองจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา คือปี 2548-2568 หลัง สว.ปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตรา เช่น ไม่นิรโทษการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า เรื่องนี้ต้องฟังคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ว่าจะพิจารณาอย่างไร เพราะตัวแทนแต่ละพรรค จะนำความคิดเห็นของสมาชิกมาคุยกัน
ทั้งนี้ เชื่อว่า จะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้สำเร็จ เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์มีทั้งกลุ่มที่ผิดพลาดหลงผิด เมื่อกฎหมายนี้ออกมาจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตสร้างความปรองดองสามัคคีเกิดขึ้นในชาติ ให้เขาได้ใช้ศักยกาพของเขาในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ เชื่อว่า จะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้สำเร็จ เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์มีทั้งกลุ่มที่ผิดพลาดหลงผิด เมื่อกฎหมายนี้ออกมาจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตสร้างความปรองดองสามัคคีเกิดขึ้นในชาติ ให้เขาได้ใช้ศักยกาพของเขาในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป