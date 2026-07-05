ข่าวจริง! สายการบินยกระดับคุมเข้มลูกเรือ ป้องกันลอบขนยาเสพติด

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สายการบินยกระดับรักษาความปลอดภัยการบิน ตรวจเข้มลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทางการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทางสายการบินได้เพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจความเสี่ยง พร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชน
ทั้งนี้ การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตราย ขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
ทางสายการบินได้เพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจความเสี่ยง พร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชน
ทั้งนี้ การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตราย ขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น