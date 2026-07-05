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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 11.30 น. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิ 31 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.30 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 69 เปอร์เซ็นต์