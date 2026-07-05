จนท.พบ "เสือดำ" วัยสมบูรณ์ในอุทยานฯ กุยบุรี สะท้อนความสมบูรณ์ระบบนิเวศระดับสูง

นายนิทัศน์ นุ่นสง ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี บริเวณจุดชมสัตว์ป่า ที่บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกล้องสามารถบันทึกภาพ เสือดำ เพศผู้ โตเต็มวัยสมบูรณ์ ได้จำนวน 1 ตัว
ทั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก ที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความเหมาะสมของถิ่นอาศัยของสัตว์ผู้ล่าระดับสูงในผืนป่ากุยบุรี-แก่งกระจาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
ทั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก ที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความเหมาะสมของถิ่นอาศัยของสัตว์ผู้ล่าระดับสูงในผืนป่ากุยบุรี-แก่งกระจาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ