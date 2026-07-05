ปลัด ทส.ยันประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ Landbridge ต้องตามหลักวิชาการ-รอบคอบ

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ กล่าวภายหลัง นำคณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 3–4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ว่า การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทย–อันดามัน (Landbridge) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจสามารถดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าหายาก และวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
สำหรับการลงพื้นที่ในจังหวัดระนอง คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลและข้อห่วงกังวลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ก่อนลงสำรวจพื้นที่อ่าวเคยและท่าเรือระนอง เพื่อตรวจสอบสภาพทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชน ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร คณะฯ ได้ติดตามแนวโครงการเพื่อประเมินสภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งพื้นที่ชายฝั่งที่จะมีการถมทะเล และพื้นที่บนบกตามแนวเส้นทางรถไฟและอุโมงค์ โดยเฉพาะบริเวณที่พาดผ่านพื้นที่อนุรักษ์สำคัญ
สำหรับการลงพื้นที่ในจังหวัดระนอง คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลและข้อห่วงกังวลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ก่อนลงสำรวจพื้นที่อ่าวเคยและท่าเรือระนอง เพื่อตรวจสอบสภาพทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชน ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร คณะฯ ได้ติดตามแนวโครงการเพื่อประเมินสภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งพื้นที่ชายฝั่งที่จะมีการถมทะเล และพื้นที่บนบกตามแนวเส้นทางรถไฟและอุโมงค์ โดยเฉพาะบริเวณที่พาดผ่านพื้นที่อนุรักษ์สำคัญ