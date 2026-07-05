กลุ่มผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกลับถึงนราฯ แล้ว หลังถูกลอยแพประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ซาอุฯ

วันนี้ (5 ก.ค.) กลุ่มผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม จ.นราธิวาส ซึ่งถูกลอยแพไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 71 คน เดินทางถึง จ.นราธิวาส แล้วด้วยความปลอดภัย หลัง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.ซาการียา สะอิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 4 นราธิวาส ประสานเข้าช่วยเหลือนำพาผู้โดยสารอุมเราะห์จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน ที่ถูกลอยแพไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ซาอุดีอาระเบียตามกำหนด ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพเมื่อคืนที่ ผ่านมา โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประยงค์. โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส ดูแลต้อนรับ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้แก่ คณะผู้เดินทาง บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ย้ำว่า ให้เร่งติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด ให้ผู้เสียหายได้ความเป็นธรรมโดยเร็ว
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ย้ำว่า ให้เร่งติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด ให้ผู้เสียหายได้ความเป็นธรรมโดยเร็ว