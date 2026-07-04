"โสภณ" ประชุมขับเคลื่อนบ้านเมืองน่าอยู่ ดัน "Smart Mom คู่มหัศจรรย์ 1,000 วัน"

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมหารือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ประเพณีดี ผลิตภัณฑ์ดี การศึกษาดี สุขภาพดี และปลอดยาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นายโสภณ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพดี โดยผลักดันโครงการ Smart Mom ควบคู่กับโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อยกระดับระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร เชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
นายโสภณ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพดี โดยผลักดันโครงการ Smart Mom ควบคู่กับโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อยกระดับระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร เชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่