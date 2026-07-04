ตราดเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลไต้ฝุ่นไมสัก หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลังระดับน้ำเพิ่มสูง

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไมสัก ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ โดยระดับน้ำในแหล่งน้ำสำคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ฝายวังทอง ตำบลสะตอ และคลองสะตอ ทำให้พื้นที่ริมฝั่งคลองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วม
นอกจากนี้ ที่คลองแอ่ง ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมคลองในพื้นที่ตำบลหนองบอนแล้ว 1 หลัง และยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองในตำบลหนองบอน รวมถึงตำบลช้างทูน อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ที่คลองแอ่ง ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมคลองในพื้นที่ตำบลหนองบอนแล้ว 1 หลัง และยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองในตำบลหนองบอน รวมถึงตำบลช้างทูน อย่างใกล้ชิด