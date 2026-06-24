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"วรงค์"เผยพรุ่งนี้มีประเด็นสำคัญอภิปราย หลัง รบ.จ่อเสนอ พรบ.แปลงงบประมาณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 25 มิถุนายน เวลา9.00น. รัฐบาลเสนอพรบ.แปลงงบประมาณ ผมมีประเด็นสำคัญอภิปราย ชวนติดตามครับ