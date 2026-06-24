เรือนจำกลางเพชรบุรี ปล่อยตัว 75 ผู้ต้องขังสำเร็จหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 5 เดือน

กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางเพชรบุรี ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ โครงการกำลังใจในพระดำริฯ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมธรรมชาติ จนสำเร็จหลักสูตร พร้อมนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้
โดยกรมราชทัณฑ์มุ่งมั่นสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป