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เรือนจำกลางเพชรบุรี ปล่อยตัว 75 ผู้ต้องขังสำเร็จหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 5 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางเพชรบุรี ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้ โครงการกำลังใจในพระดำริฯ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมธรรมชาติ จนสำเร็จหลักสูตร พร้อมนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้

โดยกรมราชทัณฑ์มุ่งมั่นสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป