โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 6 ราย ดังนี้
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 2
1. พันโท สมชาย กาญจนมณี
2. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
3. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย
4. พลเอก จักรภพ ภูริเดช
5. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน