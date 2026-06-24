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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 10.06 จุด มูลค่าซื้อขาย 34,719.59 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,550.96 จุด ปรับขึ้น 10.06 จุด หรือ +0.65% มูลค่าซื้อขาย 34,719.59 บาท