ปภ.เตรียมฝึกใหญ่ C-MEX 26 ที่สงขลา จำลองสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 การประชุมขั้นกลาง (Mid Planning) ครั้งที่ 2 โดยมี นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารปภ. สำนัก/กอง ส่วนกลาง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายธีรพัฒน์ เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2568 ประเทศไทยได้นำบทเรียนดังกล่าวมาพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 (Crisis Management Exercise: C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขึ้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) เพื่อทดสอบความพร้อมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 และการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
“ความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยฯ (C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา คณะทำงานด้านออกแบบและจัดการฝึกเฉพาะหน้าที่ (FEX) ด้านการออกแบบและจัดการฝึกปฏิบัติการ (Drill) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการฝึก และด้านพิธีการ ได้รายงานความพร้อมการเตรียมการฝึก และประสานการสนับสนุนการฝึกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง ป้องกัน และลดผลกระทบ ที่่จะเกิดขึ้นหากเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่” นายธีรพัฒน์ อธิบดี ปภ. กล่าว
ทั้งนี้ การฝึก C-MEX 26 กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กำหนดฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (FEX) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ และจังหวัดสงขลา และการฝึกปฏิบัติ (Drill) ในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2569 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ปภ. จะแจ้งข่าวสารการฝึกเพื่อให้ประชาชนทราบและติดตามในทุกระยะ