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ป.ป.ส.ชวนสวมเสื้อ"สีขาว"แสดงสัญลักษณ์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงาน ป.ป.ส.ชวนทุกคนสวมเสื้อ "สีขาว"
เพื่อแสดงสัญลักษณ์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปด้วยกัน ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุยายน 2569
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2569