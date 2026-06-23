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สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ ฝนตกวังทองหลางเล็กน้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อย ซึ่งก่อตัวในพื้นที่เขตวังทองหลาง โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก