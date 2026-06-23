อดีตผู้ว่าฯ แจ้งความนักธุรกิจ ข้อหาแจ้งความเท็จปมเรี่ยไร่เงินเช่าเหรียญปลุกเสก "หลวงปู่ศิลา"

จากกรณี นายปัญญา นิตยารส นักธุรกิจ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด โดยช่วงปี 2568 กล่าวหาหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ เช่าบูชาเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ที่เสกโดย หลวงปู่ศิลา เกจิชื่อดังแห่งเมืองน้ำดำ ขณะคณะกรรมการฯ เปิดเรี่ยไรหาเงินก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไล่เลี่ยกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อ้างตัวเป็นประธานสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ แฝงไปกับการเรี่ยไร ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างเหรียญดังกล่าว เพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ปรากฏหลักฐานหนังสือสำคัญบังคับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยซื้ออย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เหรียญ ต่อมาคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนจัดสร้างเอง และรายได้ไม่ได้เข้าบัญชีคลังจังหวัดแต่อย่างใด จึงไม่ทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าวไปไหนนั้น
วันนี้ (23 มิ.ย.) ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวหา นายปัญญา นิตยารส นักธุรกิจ ในข้อหาแจ้งความเท็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ นายปัญญา ระบุว่า ไม่รู้สึกวิตกกังว เพราะความจริงคือความจริง ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนให้ถึงที่สุด ส่วนจะมีการดำเนินการทางคดีว่าตนแจ้งความเท็จก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (23 มิ.ย.) ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวหา นายปัญญา นิตยารส นักธุรกิจ ในข้อหาแจ้งความเท็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ นายปัญญา ระบุว่า ไม่รู้สึกวิตกกังว เพราะความจริงคือความจริง ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนให้ถึงที่สุด ส่วนจะมีการดำเนินการทางคดีว่าตนแจ้งความเท็จก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม