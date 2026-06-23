คพ.เผยผลตะกอนดิน "แม่น้ำกก-สาย-รวก-โขง" ยังพบสารหนู-โครเมียมเกินค่ามาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกก ลำน้ำสาขา แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ครั้งที่ 11 จากการเก็บตัวอย่างรวม 21 จุด ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฝ้าระวังกรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และเชียงราย
จากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังพบสารหนูในระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แต่มีบางพื้นที่พบสารหนูและโครเมียมเกินค่ามาตรฐาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละจุดดังนี้
1. พื้นที่แม่น้ำกก พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำกก (KK07): พบสารหนู 11 มก./กก. ฝายเชียงราย (KK10): พบสารหนู 16 มก./กก. และพบโครเมียม 53 มก./กก. (มาตรฐานโครเมียมที่ปลอดภัยกำหนดไม่เกิน 43.4 มก./กก.) สะพานริมกก–เวียงเหนือรวมใจ (KK11): พบสารหนู 12 มก./กก.
นอกจากนี้ ยังพบจุดที่มีสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดิน (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 33 มก./กก.) จำนวน 1 จุด คือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย (KK09): พบสารหนูสูงถึง 38 มก./กก. และพบโครเมียม 54 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยเช่นกัน
2. พื้นที่ลำน้ำสาขา แม่น้ำฝาง คุณภาพตะกอนดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำกรณ์ (KO01) พบสารหนู 14 มก./กก. แม่น้ำสาย พบสารหนูและโครเมียมเกินค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน 2 จุด คือ บ้านหัวฝาย (SA01) (สารหนู 26 มก./กก. , โครเมียม 46 มก./กก.) และ บ้านป่าซางงาม (SA03) (สารหนู 14 มก./กก., โครเมียม 58 มก./กก.) แม่น้ำรวก พบสารหนูเกินมาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรง บริเวณ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (RU02) พบสารหนู 41 มก./กก. และพบโครเมียมเกินระดับปลอดภัยที่ 52 มก./กก.
3. พื้นที่แม่น้ำโขง ผลการตรวจวัดพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง 4 จุดตรวจวัด ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (NK01) พบสารหนู 92 มก./กก. ตำบลเวียง (NK02) พบสารหนู 90 มก./กก.
บ้านสบกก อ.เชียงแสน (NK03) พบสารหนูสูงสุด 111 มก./กก. บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (NK04) พบสารหนู 87 มก./กก. (หมายเหตุ: โลหะหนักชนิดอื่นในแม่น้ำโขงไม่พบค่าเกินมาตรฐาน) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปริมาณสารหนูที่เข้มข้นสูงกว่าปกติในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ในแม่น้ำกก จุดปลายแม่น้ำรวก และทุกจุดในแม่น้ำโขง อาจมีสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำและอัตราการไหลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนแขวนลอยและการสะสมของตะกอนในท้องน้ำมากขึ้น
จากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังพบสารหนูในระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แต่มีบางพื้นที่พบสารหนูและโครเมียมเกินค่ามาตรฐาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละจุดดังนี้
1. พื้นที่แม่น้ำกก พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำกก (KK07): พบสารหนู 11 มก./กก. ฝายเชียงราย (KK10): พบสารหนู 16 มก./กก. และพบโครเมียม 53 มก./กก. (มาตรฐานโครเมียมที่ปลอดภัยกำหนดไม่เกิน 43.4 มก./กก.) สะพานริมกก–เวียงเหนือรวมใจ (KK11): พบสารหนู 12 มก./กก.
นอกจากนี้ ยังพบจุดที่มีสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดิน (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 33 มก./กก.) จำนวน 1 จุด คือ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย (KK09): พบสารหนูสูงถึง 38 มก./กก. และพบโครเมียม 54 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยเช่นกัน
2. พื้นที่ลำน้ำสาขา แม่น้ำฝาง คุณภาพตะกอนดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำกรณ์ (KO01) พบสารหนู 14 มก./กก. แม่น้ำสาย พบสารหนูและโครเมียมเกินค่ามาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน 2 จุด คือ บ้านหัวฝาย (SA01) (สารหนู 26 มก./กก. , โครเมียม 46 มก./กก.) และ บ้านป่าซางงาม (SA03) (สารหนู 14 มก./กก., โครเมียม 58 มก./กก.) แม่น้ำรวก พบสารหนูเกินมาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรง บริเวณ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (RU02) พบสารหนู 41 มก./กก. และพบโครเมียมเกินระดับปลอดภัยที่ 52 มก./กก.
3. พื้นที่แม่น้ำโขง ผลการตรวจวัดพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง 4 จุดตรวจวัด ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ (NK01) พบสารหนู 92 มก./กก. ตำบลเวียง (NK02) พบสารหนู 90 มก./กก.
บ้านสบกก อ.เชียงแสน (NK03) พบสารหนูสูงสุด 111 มก./กก. บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย (NK04) พบสารหนู 87 มก./กก. (หมายเหตุ: โลหะหนักชนิดอื่นในแม่น้ำโขงไม่พบค่าเกินมาตรฐาน) จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปริมาณสารหนูที่เข้มข้นสูงกว่าปกติในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ในแม่น้ำกก จุดปลายแม่น้ำรวก และทุกจุดในแม่น้ำโขง อาจมีสาเหตุมาจากช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำและอัตราการไหลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัดพาตะกอนแขวนลอยและการสะสมของตะกอนในท้องน้ำมากขึ้น