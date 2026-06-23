"อ.ธรณ์" เตือนรับแรงกระแทก "ซูเปอร์เอลนีโญ" ปี 69 อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ว่า พยากรณ์อากาศที่ยุโรปวันนี้ เมื่อฮีทเวฟครั้งใหญ่สุดหนหนึ่งกำลังเกิด มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 20 รายในฝรั่งเศส ซึ่งปกติฮีทเวฟจะมาช้ากว่านี้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ และไม่น่าแรงเท่านี้ นั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปไว้ แต่ผลของโลกร้อนบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนัก ทำให้ปารีส 40 องศาฯ เพิ่งเกิดไปเมื่อวันก่อน อีกหลายเมืองในชายฝั่งฝรั่งเศส และสเปน ร้อนกว่านั้น บางเมืองอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติ
ทั้งนี้ ความร้อนระดับ 40 องศาฯ อาจไม่เท่าไรสำหรับพวกเราคนไทย แต่สำหรับชาวยุโรปที่ไม่คุ้นเคย อาคารที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนั้น ตึกทึบ อาคารเก่าไม่มีแอร์ ทำให้ผู้สูงวัยหลายคนเสียชีวิต เด็กเล็กที่รออยู่ในรถได้ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาฯ รอไม่ได้ที่ 39-40 องศาฯ มีเด็กน้อย 2 คน ในฝรั่งเศสจากไปเพราะเหตุนี้เช่นกัน โดยอุณหภูมิในกรุงปารีสและมาดริดสูงกว่าปกติ 10-15 องศาฯ ผมบอกไปแล้วว่าภัยพิบัติจะมารัวๆ เมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาฯ แบบถาวร คลื่นความร้อนที่มาถี่ ๆ ในยุโรป และซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาในเขตเอเชีย/แปซิฟิก อาจทำให้ปีนี้ เป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ ความร้อนระดับ 40 องศาฯ อาจไม่เท่าไรสำหรับพวกเราคนไทย แต่สำหรับชาวยุโรปที่ไม่คุ้นเคย อาคารที่อยู่อาศัยไม่ได้ออกแบบไว้เช่นนั้น ตึกทึบ อาคารเก่าไม่มีแอร์ ทำให้ผู้สูงวัยหลายคนเสียชีวิต เด็กเล็กที่รออยู่ในรถได้ที่อุณหภูมิ 20-25 องศาฯ รอไม่ได้ที่ 39-40 องศาฯ มีเด็กน้อย 2 คน ในฝรั่งเศสจากไปเพราะเหตุนี้เช่นกัน โดยอุณหภูมิในกรุงปารีสและมาดริดสูงกว่าปกติ 10-15 องศาฯ ผมบอกไปแล้วว่าภัยพิบัติจะมารัวๆ เมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศาฯ แบบถาวร คลื่นความร้อนที่มาถี่ ๆ ในยุโรป และซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาในเขตเอเชีย/แปซิฟิก อาจทำให้ปีนี้ เป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์