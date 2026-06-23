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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 21.64 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 72,067.92 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2569 ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,552.49 จุด ลดลง 21.64 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.37 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,067.92 ล้านบาท