ผช.เลขาฯ ป.ป.ช.ปัดทราบมติตัดสิน "เอกวิทย์-บิ๊กโจ๊ก" ผิดคดีสินบนทอง ย้ำสำนวนไม่ตีกลับ ป.ป.ช.

จากกระแสข่าวคณะผู้ไต่สวนอิสระที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกา มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง กรณีที่ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ทำสำนวนส่งฟ้องอัยการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้อง 4 ราย คือ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. นายสมบัติ ธรธรรม อนุกรรมการ ป.ป.ช. และนายสุรสิทธิ์ แพเกิด รปภ. ในคดีสินบนทองคำแท่งหนัก 246 บาท พบกระทำความผิดจริงนั้น
นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กระแสข่าวดังกล่าว ไม่ทราบเป็นอย่างไร แต่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระของศาลฎีกา จะมีอำนาจหน้าที่เปรียบเสมือนกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเสร็จสิ้นหลังจากไต่สวนแล้ว จะมีการทำสำนวนส่งฟ้องไปยังอัยการ ก่อนที่จะไปขั้นตอนสู่ชั้นศาล ซึ่งสำนวนจะไม่ตีกลับมาที่ ป.ป.ช. แต่อย่างใด เพราะขั้นตอนเสร็จสิ้นที่คณะกรรมการไต่สวนอิสระแล้ว
ส่วนจะมีการแจ้งความหรือดำเนินคดีกับบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนายเอกวิทย์นั้น ตนไม่ทราบในรายละเอียด
นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กระแสข่าวดังกล่าว ไม่ทราบเป็นอย่างไร แต่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระของศาลฎีกา จะมีอำนาจหน้าที่เปรียบเสมือนกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเสร็จสิ้นหลังจากไต่สวนแล้ว จะมีการทำสำนวนส่งฟ้องไปยังอัยการ ก่อนที่จะไปขั้นตอนสู่ชั้นศาล ซึ่งสำนวนจะไม่ตีกลับมาที่ ป.ป.ช. แต่อย่างใด เพราะขั้นตอนเสร็จสิ้นที่คณะกรรมการไต่สวนอิสระแล้ว
ส่วนจะมีการแจ้งความหรือดำเนินคดีกับบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนายเอกวิทย์นั้น ตนไม่ทราบในรายละเอียด