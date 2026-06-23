ทภ.2 แจงปมเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามาเรีย มาจากพื้นที่กัมพูชา ไม่พบหลักฐานไทยใช้อาวุธ

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 05.50 น.วันนี้ (23 มิ.ย.) ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ กำลังพลได้ยินเสียงระเบิดจำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะและทิศทางของเสียง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า แหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา และไม่ปรากฏหลักฐาน หรือรายงานว่า หน่วยทหารไทยใช้อาวุธ หรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ พื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าว เคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การใช้วัตถุระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือทำเหมืองหิน รวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะตรวจสอบอย่างรอบด้าน
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะและทิศทางของเสียง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า แหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา และไม่ปรากฏหลักฐาน หรือรายงานว่า หน่วยทหารไทยใช้อาวุธ หรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ พื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าว เคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การใช้วัตถุระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือทำเหมืองหิน รวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะตรวจสอบอย่างรอบด้าน