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จนท.ยันฟองขาวอมเขียวที่หาดแม่รำพึง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เที่ยวได้ตามปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบฟองสีขาวอมเขียวมีกลิ่นเหม็นลอยเกยหาดแม่รำพึง จ.ระยอง จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเกรงจะเป็นคราบน้ำมันนั้น

จากผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยืนยันชัดเจนว่า เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากซากสาหร่าย และเพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้ว ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้ตามปกติ