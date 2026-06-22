จนท.ยันฟองขาวอมเขียวที่หาดแม่รำพึง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เที่ยวได้ตามปกติ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบฟองสีขาวอมเขียวมีกลิ่นเหม็นลอยเกยหาดแม่รำพึง จ.ระยอง จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเกรงจะเป็นคราบน้ำมันนั้น
จากผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยืนยันชัดเจนว่า เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากซากสาหร่าย และเพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้ว ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้ตามปกติ
จากผลการตรวจสอบเบื้องต้น ยืนยันชัดเจนว่า เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากซากสาหร่าย และเพลงก์ตอนพืชที่ตายแล้ว ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนได้ตามปกติ