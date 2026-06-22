สธ.ออกคำสั่งเพิ่มโทษพักใช้ - เพิกถอนใบอนุญาตผู้จำหน่าย-แปรรูปเพื่อการค้า

นพ. เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวง เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 นั้น ทางกรมฯ ได้จัดทำแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองในการเพิ่มโทษพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับผู้รับอนุญาตศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เกณฑ์การสั่งพักใช้ใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน ได้แก่ ไม่จัดทำรายงาน ภ.ท.27, ภ.ท.28 เก็บไว้ ณ สถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบ หรือจัดทำรายงานแต่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงกรณีไม่ส่งรายงานต่อนายทะเบียน,จำหน่ายและส่งออกสมุนไพรควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี (GACP) หรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า, ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ หรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้, มีการโฆษณาสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
2.พักใช้ใบอนุญาต 90 วัน ได้แก่ ไม่แจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาต และจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบสั่งจ่าย (แบบ ภ.ท.33) จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้ หากพบการจัดทำรายงาน ภ.ท.27, ภ.ท.28 อันเป็นเท็จ, จำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, นักเรียน, นิสิตหรือนักศึกษา, สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร โดยไม่มีใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม (แบบ ภ.ท.33), มีการเปิดให้สูบกัญชาในสถานประกอบการ, จำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าแปรรูปผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เครือข่ายคอมพิวเตอร์, มีการจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม 3 แห่ง ได้แก่ วัด หอพัก สวนสาธารณะ เหล่านี้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1. เกณฑ์การสั่งพักใช้ใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน ได้แก่ ไม่จัดทำรายงาน ภ.ท.27, ภ.ท.28 เก็บไว้ ณ สถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบ หรือจัดทำรายงานแต่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงกรณีไม่ส่งรายงานต่อนายทะเบียน,จำหน่ายและส่งออกสมุนไพรควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี (GACP) หรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่าหรือเทียบเท่า, ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ หรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้, มีการโฆษณาสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
2.พักใช้ใบอนุญาต 90 วัน ได้แก่ ไม่แจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาต และจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบสั่งจ่าย (แบบ ภ.ท.33) จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้ หากพบการจัดทำรายงาน ภ.ท.27, ภ.ท.28 อันเป็นเท็จ, จำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, นักเรียน, นิสิตหรือนักศึกษา, สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร โดยไม่มีใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม (แบบ ภ.ท.33), มีการเปิดให้สูบกัญชาในสถานประกอบการ, จำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าแปรรูปผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เครือข่ายคอมพิวเตอร์, มีการจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม 3 แห่ง ได้แก่ วัด หอพัก สวนสาธารณะ เหล่านี้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต