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ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกเพิ่มเป็น 1,003 รายแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หน่วยงานสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ ดีอาร์คองโก รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 ราย และมีผู้เสียชีวิต 254 ราย โดยมีผู้ป่วยกักตัวหรือรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ที่ 365 ราย ขณะจำนวนผู้ป่วยหายดีอยู่ที่ 100 ราย