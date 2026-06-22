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อุตุฯ เผย 25 - 28 มิ.ย.ไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น ฝนกระจายตัว 60 -70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า 25 - 28 มิ.ย. 69 ไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้น ฝนกระจายตัว 60 - 70% และมีฝนตกหนักบางแห่ง

เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบน