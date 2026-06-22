ปภ.ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน

วันนี้ (22 มิ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และภารกิจสำคัญของ ปภ. โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ปภ. โดยมีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำได้แก่ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2569 การเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตรียมพร้อมบุคลากร และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงาน รวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการ War room เพื่อวิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้ว ขอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงข้อมูลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast และช่องทางอื่นๆ ให้รวดเร็ว แม่นยำ และตรงจุดมากขึ้นนอกจากนี้ ให้ ปภ. ในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายของจังหวัด อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือกลุ่มโซเชียลมิเดียของจังหวัด ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงชุมชนและครัวเรือน ส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันที
นายธีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูฝนนอกจากอุทกภัยที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ยังเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ ปภ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขัง และพิจารณาปิดเส้นทางที่อันตราย และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเส้นทางที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงฤดูฝน
ทั้งนี้ ปภ.จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ ปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย และเสริมสร้างความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้กับประชาชน