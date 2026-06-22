ผบก.ภ.นราธิวาส สั่งเด้ง 3 เสือโรงพักบูเก๊ะตาผบก.ภ.นราธิวาส สั่งเด้ง 3 เสือโรงพักบูเก๊ะตา เซ่นเหตุบึ้มรถสายตรวจ

พลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ 514/2569
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 ให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการ โดยขาดจากบังคับบัญขาทางตำแหน่งเดิม ดังนี้
1. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
2. พันตำรวจโท สุพล สุขบูรณ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
3. พันตำรวจโท ซีระ อับดุลเลาะ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2569
พลตำรวจตรี (ประยงค์ โคตรสาขา)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส