xs
xsm
sm
md
lg

โรงงานก๊าซกาตาร์ระเบิด บาดเจ็บ 54 ราย สูญหาย 18 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานก๊าซธรรมชาติของกาตาร์ในคืนวันอาทิตย์ (21 มิ.ย.) ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 54 ราย และสูญหาย 18 ราย