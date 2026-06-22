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ปิดช่องจราจร 1 ช่องทาง ซ.ฉลองกรุง 8 ถึง 31 ก.ค.นี้ แนะใช้ทางถนนทางคู่ขนาน 7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์ จะทำการปรับปรุงซอยฉลองกรุง 8 ทางสำนักงานเขตลาดกระบัง จึงขอทำการปิดการจราจร 1 ช่องทาง เดินรถทางเดียว ในซอยฉลองกรุง 8 ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 31 ก.ค.69 โปรดใช้ทางถนนทางคู่ขนาน 7